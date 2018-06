Wereldkampioen Arroyave en De Roock uit elkaar: ‘We hadden helaas een andere visie’

“Ik heb twee geweldige jaren beleefd bij Gilbert, met ups en downs”, laat Dayro Arroyave weten. “Helaas hadden we een andere visie en daarom hebben we in Estoril besloten om onze samenwerking te beëindigen.”

WK-titel

Een van de hoogtepunten van Arroyave in zijn periode bij De Roock was de winst op het wereldkampioenschap voor jonge paarden in Lanaken. Daar reed hij Koriano van Klapscheut (Lord Z x Darco) vorig jaar naar de titel bij de zevenjarigen. Door het einde van de samenwerking verschijnt de Colombiaan voorlopig niet meer aan de start van de Longines Global Champions Tour en ziet hij waarschijnlijk ook een ticket voor de WEG in Tryon aan zijn neus voorbij gaan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Studforlife