Wereldkampioen Dancing Diamond naar Tamara Rehning

Het resultaat van de eerste proef (op Duits M* niveau) van de nieuwe combinatie: 68,384%. De nu zevenjarige ruin won daarmee niet. Hij werd tweede achter de springgefokte Black Devil (Balou du Rouet x Contendro I) onder Andrea Timpe.

Sensationele wereldkampioen

Whitefield en Stack kochten Lordswood Dancing Diamond als driejarige en hij werd daarna werd hij in 2015 (als vierjarige) met Anne-Kathrin Pohlmeier reservekampioen op de Bundeschampionate en in 2016 was er de Bundestitel bij de vijfjarigen. Hij kreeg toen een 10 voor de totaalindruk en een 9,5 voor de draf en de galop. In 2016 liep hij ook al op de Wereldkampioenschappen (maar toen zorgden fouten in de proef ervoor dat hij een hoge klassering misliep), in 2017 bij de zesjarigen was het wel raak. In 2017 liep hij in Ermelo de proef van zijn leven en kwam ook hier de 10 voor de aanleg op het scorebord tevoorschijn en een sensationeel totaalcijfer van 9,72.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl