Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond verkocht

“Met gemengde gevoelens bevestigen we de verkoop van Lordswood Dancing Diamond”, schrijven Whitefield en Stack op hun facebook-pagina. “Er is altijd al veel interesse geweest in onze ‘koning’, al sinds de eerste keer dat we hem in Verden lieten lopen vier jaar geleden. Voor ons was het belangrijk dat hij op een goede plaats terecht zou komen. We hebben nu een ruiter/eigenaar gevonden die voor ons aan alle eisen voldoet. De nieuwe eigenaar wil op dit moment nog anoniem blijven om rustig een combinatie met hem te vormen zonder druk.”

Zowel in de FEI (registratie 2018 missend) als in de FN-database staat de ruin nog op naam van Whitefield en Stack.

Sensationele wereldkampioen

Whitefield en Stack kochten de ruin als driejarige en hij werd daarna werd hij in 2015 (als vierjarige) met Anne-Kathrin Pohlmeier reservekampioen op de Bundeschampionate en in 2016 was er de Bundestitel bij de vijfjarigen. Hij kreeg toen een 10 voor de totaalindruk en een 9,5 voor de draf en de galop. In 2016 liep hij ook al op de Wereldkampioenschappen (maar toen zorgden fouten in de proef ervoor dat hij een hoge klassering misliep), in 2017 bij de zesjarigen was het wel raak. Vorig jaar liep hij in Ermelo de proef van zijn leven en kwam ook hier de 10 voor de aanleg op het scorebord tevoorschijn en een sensationeel totaalcijfer van 9,72.

Twee volle broers

Whitefield en Stack hebben ook nog wat achter de hand. Ze hebben namelijk ook nog twee volle broers van Lordswood Dancing Diamond op stal: Dancing Diamond II (een kopie van zijn grotere broer) en III.

Lees ook:

Bron: facebook/Paardenkrant-Horses.nl