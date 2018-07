Werth blijft Amerikaanse amazones met top kür de baas

De Deutsche Bank Preis was van een bijzonder hoog niveau, wat geïllustreerd werd door het percentage van de hekkensluiter van vandaag Beatriz Ferrer-Salat. De Spaanse reed met Delgado 74.165% in een kür die enkele kleine foutjes bevatte. Maar liefst acht combinaties kwamen boven de 80% uit.

PR Emilio

In het laatste deel van de kür op muziek was de ene proef nog beter dan de andere, met als absoluut hoogte punt de kür van Isabell Werth. Met onvoorstelbaar machtsvertoon stuurde de Duitse Emilio door de proef. Het plezier van Werth en haar paard spatte er van af. Een klein foutje sloop er in de wisselserie om de pas, maar de harmonie tussen ruiter en paard was van grote klasse. Met 87.625%, een record voor Emilio, troefde Werth haar Amerikaanse concurrentes – die voor haar reden – af.

Veel harmonie

Ook Kasey Perry-Glass reed een uitstekende kür met haar Goerklintgaards Dublet. Hoogtepunten waren de wisselseries die groot gesprongen werden. Waar ze in de Special haar landgenote nog voor moest laten gaan, lukte het in de kür wel. De veel mooiere hamonie die Perry met de Diamond Hit-zoon liet zien werd nu wel meer gewaardeerd. De Amerikaanse kreeg 85.205% van de jury.

Mooie series

Laura Graves had Verdades er in de kür weer beter aan staan. Het begin van de proef had de zoon van Florett As nog wat last van spanning, maar gedurende proef werd het paard steeds beter. De passage-tour kreeg weer expressie en de amazone kreeg hoge punten voor de wisselseries. Graves scoorde voor haar proef net iets minder dan haar landgenote Perry-Glass, 85.085%.

Tienen voor moeilijkheidsgraad

84.835% kreeg Cathrine Dufour voor de geweldig harmonieuze kür met de Caprimond-zoon Atterupgaards Cassidy. De Deense had de moeilijkheidsgraad flink opgeschroefd. Ze kreeg van drie juryleden hiervoor het hoogste cijfer, de 10. Mooi waren onder meer de series die begonnen met eners en doorvloeiden in tweeërs.

Blue Horse Zack met veel macht

De vijfde plaats was voor Helen Langehanenberg die met de Hannoveraanse hengst Damsey FRH een score van 82.575% neerzette. Langehanenberg kreeg net wat meer punten voor haar kür dan Daniel Bachmann Andersen en de imponerende hengst Blue Hors Zack. De voormalige KWPN-hengstenkeuringskampioen van Rousseau vertoonde veel macht in de passage en liet prachtige appuyementen zien. Het leverde de Deen 82.195% op.

Boven 80%

Ook Dorothee Schneider kreeg met Sammy Davis jr. (v. San Remo) boven de 80%. De Duitse reed naar 81.295% en ook de Spanjaard Severo Jurado Lopez en Deep Impact 3 (v. De Niro) kwamen met 81.125% ruim boven de 80% uit.

Scholtens weer beste Nederlandse

Emmelie Scholtens was met de KWPN-hengst Apache weer de beste Nederlandse combinatie. De imponerende zoon van UB40 liet een mooie passage zien en dito appuyementen. Van het hoofd van de jury kreeg Scholtens ruim 80%, haar totaal kwam uit op 78.625% en een elfde plaats.

De tweede Nederlandse in de wedstrijd, Madeleine Witte-Vrees, kwam met Cennin (v. Vivaldi) uit op een percentage van 75.570%. Het leverde het paar de veertiende plaats op.

Bron Paardenkrant-Horses.nl