Werth en Bella Rose blijven winnen

Bella Rose kan piafferen en passageren voor negens en tienen en slaagde daar ook in. Ook de passage, appuyementen en pirouette naar links leverden hoge cijfers op. Het minst sterke punt van de merrie is de uitgestrekte draf. Daarin toont ze minder souplesse en neemt niet veel bodem.

Mooi voorkomen

Von Bredow-Werndl reed een aansprekende proef met haar charmante Son de Niro-dochter Zaïre-E. De merrie heeft een prachtig voorkomen en beschikt eveneens over een indrukwekkende piaffe en passage. Ze bleef constant mooi bergopwaarts gaan.

Ongelijk in passage

De top drie werd compleet gemaakt door de Deense Betina Jæger en de Brentano II-nazaat Mane Stream Belstaff. De amazone verzamelde 71,340%, net een fractie meer dan Steffen Peters. De Amerikaan bracht zijn talentvolle Suppenkasper (v. Spielberg) aan start. Hoewel de ruin een enorme passage heeft, is hij daarin ongelijk in het achterbeen, wat de nodige punten kostte. In beide series eners sloop een fout.

Herning-moment

Denise Nekeman beleefde in de Spécial haar eigen Herning-moment. De amazone was met Boston Sth goed onderweg tot ze aan het einde van haar proef de diagonaal op reed in plaats van uitgestrekte draf langs de lange zijde reed. Eerder in de proef kreeg Nekeman ook al te maken met een storing in een zeer fraaie uitgestrekte draf, waarin de Johnson-zoon struikelde. Fraai waren de passages, appuyementen en pirouettes. Ze eindigde met 68,426% op plaats zeven.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl