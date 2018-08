De magische 80%-grens in de Grand Prix werd gisteren door Isabell Werth en haar lievelingspaard Bella Rose (v. Belissimo M), die nog maar net is teruggekeerd in de sport, bijna overschreden op CDI Cappeln. Het werd 79,50, dat had meer kunnen zijn als Werth geen programmafout had gereden. Zelf bekijkt de Duitse topamazone het nuchter: “Beter hier dan in Tryon”, zegt Werth, die daarmee nu toch wel vrij duidelijk laat doorschemeren dat ze Bella Rose mee zal nemen naar de Wereldruiterspelen.