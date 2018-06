Werth en Weihegold geklopt door Rothenberger en Cosmo

In het eerste onderdeel van het Duits kampioenschap in Balve is Isabell Werth met haar kampioensmerrie Weihegold OLD verslagen door Sönke Rothenberger en Cosmo. De Van Gogh-zoon liep in de Grand Prix naar 82,82%, net genoeg om één tiende van een procent voor te blijven op Werth. Voor Rothenberger was dit zijn eerste Grand Prix met een score hoger dan 80%.