Werth meldt ook Emilio af voor Duits kampioenschap

De twaalfjarige Emilio blijft zich nog steeds ontwikkelen. Nadat het duo vorig jaar nog Duits kampioen werd, begon de combinatie dit jaar ook sterk met een overwinning in de wereldbekerkwalificatie in Den Bosch. Daarnaast stonden ze twee keer bovenaan in Hagen met scores van ruim boven de tachtig procent.

Alsnog in actie

Werth, die al veertien keer eerder nationaal kampioene werd, verschijnt dit weekend in Balve wel met haar toppaard Weihegold OLD en Don Johnson FRH in de baan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Dressursport-Deutschland