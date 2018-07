Werth met drie paarden op longlist Tryon: Weihegold, Emilio én Bella Rose

De FN heeft na Aken nog geen definitief dressuurteam voor de Wereldruiterspelen in Tryon bekend gemaakt, maar wel een longlist. Op die longlist staat Isabell Werth met maar liefst drie paarden. Weihegold OLD, Emilio en Werths lieveling Bella Rose, die nu weer twee CDI’s in de benen heeft en in Aken een enorme indruk maakte met een laatste lijn die je maar eens in de zoveel jaar ziet.