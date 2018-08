Werth wint Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie met ‘nieuw’ paard

Isabell Werth schreef met de hengst van het Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt ook al de inloopproef op donderdag op haar naam. Toen was het het percentage met Descolari 73.14%. Vanmorgen deed de Duitse er nog een schepje bovenop. Ze scoorde hoge punten voor de versterkingen in stap, draf en galop. Ook de appuyementen in draf en galop scoorden hoog. Alle juryleden zetten Werth ruim op kop. In Balve reed Werths stalamazone Lisa Wernitznig Descolari nog naar een derde plaats in de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie.

De tweede plaats in de Prix St. Georg Special ging Thomas Wagner met de Don Frederico-dochter Dark Pearl 17. Het paar kreeg 72.415%. Met zijn andere paard Soul Man werd Wagner derde met 71.171%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl