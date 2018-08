Wie is toch.. Bloem Sporthorses

Bloem Sporthorses, is zoals de naam al doet vermoeden, opgericht door Jurjan Bloem. Samen met zijn vriendin Rieke Kolner zwaait hij de scepter op de prachtige accommodatie in Pesse. Zijn ouders, gepensioneerd hoefsmid Aart Bloem en Anke, wonen in het voorhuis en hebben beide hun taken binnen het bedrijf. De focus ligt vooral op het opleiden, uitbrengen en verkopen van talentvolle springpaarden.

Succesvolle carrièreswitch

Jurjan groeide op in een paardengezin en begon zijn carrière in de dressuur, waarin hij nog Gelders kampioen werd, maar onderging op jonge leeftijd al een carrièreswitch. “Mijn eerste paarden kochten we bij Alan Waldman, waaronder ook Tissem“, vertelt Bloem. Met de Iowa-zoon beleefde hij een succesvolle start en werd onder meer Gelders kampioen ZZ-springen. “We maakten ook deel uit van het B-kader junioren, maar na het winnen van de Grote Prijs voor junioren in Drachten, werd Tissem verkocht.”

Ervaring bij springstallen

Bloem werkte daarna op verschillende stallen, onder meer een half jaar bij Herman van Triest en een jaar bij Tina Poll in Zwitserland. “Daar bracht ik meerdere paarden uit op internationaal niveau. Eenmaal weer terug op Nederlandse bodem ben ik een jaar aan de slag gegaan bij Alan Waldman, om vervolgens voor mezelf te beginnen.”

Geen paardenfamilie

In tegenstelling tot Jurjan, komt Kolner niet uit een paardenfamilie. “Mijn vader heeft er zelfs een hekel aan”, grapt ze. “Ik wilde juist altijd alles met paarden, maar het duurde wel lang voordat ik er mijn werk van kon en mocht maken. Toen ik 23 was, ben ik bij Arjen Teeuwissen gaan werken. Uiteindelijk besloot ik toch liever terug te gaan naar Nederland en zo kwam ik terecht bij Resim Dressage.”

Sport en fokkerij

Daar deed Kolner de nodige ervaring op met het rijden en de fokkerij. “De fokkerij trok me altijd al wel. Bij Resim hadden ze voornamelijk Duitse merries en merries met vrij bloed.” Bij Resim, vooral bekend van KWPN-hengst Santano, kreeg ze de destijds vijfjarige Fanou te rijden, waarmee ze vrijwel alle wedstrijden won. “Net voordat ik de overstap naar de ZZ-Zwaar wilde maken, besloten Jurjan en ik uit te gaan breiden en heb ik de teugels overgedragen aan mijn instructrice Joyce Heuitink.”

Verhuizen naar Drenthe

Jurjan en Rieke ontmoetten elkaar in 2016 en al snel kwam van het één het ander. Het stel begon samen te werken en de zaken liepen zo goed dat er uitgebreid moest worden. Omdat die mogelijkheid er niet was op de thuislocatie in Heerde, startte de zoektocht naar een ander complex. Die werd gevonden in Pesse. “We hebben hier alle faciliteiten voor handen, maar hebben toen we hier kwamen wel alles nieuw leven ingeblazen en het netjes gemaakt”, vertelt Rieke.

Diversiteit

Inmiddels een paar maanden verder, heeft alles goed vorm gekregen. “Wat ons onderscheidt van andere stallen is onze diversiteit. Ik rijd de paarden dressuurmatig en gymnastiseer ze, zo kan Jurjan zich volledig op het springen richten. Voor springpaarden vormt de dressuur ook de basis”, vervolgt Kolner. “Maar we richten ons niet allen op de sport, we hebben een kleinschalig stukje opfok en fokken ook zelf. We lopen niet achter populaire hengsten aan, maar denken goed na en volgen ons eigen plan.”

Trouwe klanten

Het stel heeft een goede en trouwe klantenkring opgebouwd. “We hebben paarden van particulieren tot professionele stallen. Zo hebben we een aantal fijne paarden van Tarpania Stables, een aantal hengstenhouders en hebben we een samenwerking met de internationale springruiter Adham Elias”, vertelt Bloem. “Ik geloof dat dat werkt omdat ik met ieder paard weg kan rijden. Op jonge leeftijd sprong ik al met veel paarden en die ervaring doet veel.”

Eerlijkheid staat voorop

Bloem wil zich in de toekomst blijven richten op het opleiden van de springpaarden. “Daar ligt mijn hart. Omdat het m’n werk is moet er regelmatig wat verkocht worden, maar als er zich de kans voordoet wil ik ook wel weer eens verder.” Kolner wil per jaar één of twee dressuurpaarden goed opleiden. “In Igranta heb ik veel geloof en wil ik richting de Subtop werken. Maar voor ons allebei geldt dat prestatiedrang niet in de weg van de opleiding mag staan. Eerlijkheid staat voorop en het kan niet sneller dan het paard kan.”

