Wiep Kwakernaak wint Grand Prix: ‘Dit niveau is al een cadeautje’

“Het eerste deel van de proef en ook de piaffe en passage gingen fijn. Het begint voor mezelf wat makkelijker te worden en ik kan erop vertrouwen dat het goed gaat”, vertelt Wiep Kwakernaak die tevreden was tot het moment dat ze een aantal kostbare fouten kreeg.

Beetje balen

“Ik was heel blij maar toen we fouten kregen baalde ik een beetje van mezelf want die fouten waren niet nodig. In het zigzag-appuyement in galop liet ik Ari een beetje van het achterbeen aflopen waardoor we fouten kregen en ook in de eners kregen we missers. Een beetje jammer van deze dubbeltellende onderdelen, maar ik heb er zelf niet goed genoeg aan gereden”, legt de amazone uit.

Schoolvoorbeeld

Naast de hoogste score was er voor de amazone nog een mooie opsteker van de jury. “Pauline van Nispen vond ons een schoolvoorbeeld hoe er gereden moet worden. Het voelt voor mezelf af en toe nog wel moeilijk maar dit was écht heel leuk om te horen”, aldus Kwakernaak die haar Uphill-zoon nu een jaar in de Grand Prix uitbrengt.

Laatste stap

Eerder scoorde het duo al boven de 67 procent in de koningsklasse en het doel voor de toekomst is de 70 procent. “We gaan nu eerst weer even lekker thuis doortrainen. Er is nog zat dat beter kan en moet. En als dat voor elkaar is gaan we voor die zeventig”, blikt ze lachend vooruit. “Voordat ik Grand Prix reed dacht ik: Lichte Tour kan ik en die laatste stap is voor mij niet weggelegd. Dat we toch zover gekomen zijn is voor mij al heel bijzonder. Maar het overkomt je en dan wil je toch weer meer en hoger scoren. Het blijft bijzonder en op dit niveau rijden is al een cadeautje voor mij.”

Noordman twee en drie

Anouk Noordman bracht haar twee Grand Prix-paarden aan de start en die deden nauwelijks voor elkaar onder. De tuigpaardgefokte merrie Zeronica (v. Talos) liep naar de tweede score van 63,967%. De proef met de KWPN-erkende hengst Atze (v. Astor) werd beloond met 63,696% wat de derde plaats betekende.

Inter II voor Kamper

In de Intermédiaire II noteerde Liseon Kamper – Bol met Dance Little Diamond (v. Valdez) de hoogste score van 64,779%. Hennie Roffel en de Friese hengst Horses2fly Walt 487 (v. Gjalt 426) werden tweede met 62,647%.

Venema en Van Dijk winnen ZZ-Zwaar

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar bestond de top drie uit Anna Venema met The Ritz R&B (v. Rohdiamant) met 68,357%, Carlijn Vaessen met Fossbury (v. Ampère) met 67,643% en Antoinette van Dijk met Dizaronna (v. Johnson) met 66,643%. In de tweede proef mocht Van Dijk het oranje lint ophalen. Hier reed ze haar Johnson-nazaat naar de score van 65,714%. Leila Sticker en Fieldmaster (v. Ampère) reden de tweede score van 64,357% bijeen. Frederike Gotink en Guess (v. Olivi) maakten met 62,786% de top drie compleet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl