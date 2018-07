Wijnanda van Brenk: ‘Ferrari is heel makkelijk, ook wel eens lekker’

“Vorige week werden we tweede op het Noord-Hollands kampioenschap ZZ-Licht maar eigenlijk was ik daar niet helemaal tevreden over. Omdat Heiloo voor mij naast de deur is, besloot ik ons op te geven om weer verder te oefenen”, legt Wijnanda van Brenk uit. “En in de Subtop rijden is ook weer leuk.”

Puppy-paard

De amazone begon met Ferrari in het Z2 en in die klasse mochten ze toen ook gelijk naar de kampioenschappen. “Hij was toen nog maar een paar keer mee geweest en echt nog heel groen”, blikt Van Brenk terug. “Vandaag hadden we hier en daar nog wel wat slingertjes. Ferrari mist de routine en is ook nog echt een puppy-paard. Hij kan hele mooie en grote wissels springen, maar die gingen vandaag helaas niet zo goed.”

Hoge verwachtingen

“In de tweede proef kreeg hij door de borden wat spanning en keerde toen een beetje in zichzelf. Daardoor kwamen m’n hulpen niet meer goed door,” aldus Van Brenk die voor de toekomst hoge verwachtingen heeft van de door haar werkgever Siem Kat als veulen aangeschafte Apache-zoon. “Ik zit er elke dag met plezier op en hij is heel makkelijk. Dat is ook wel eens lekker”, lacht Van Brenk.

Eerste doel

“We gaan ons nu richten op de Hippiade in het ZZ-Licht, dat is het eerste doel. En dan hoop ik met hem van de winter de overstap naar de Lichte Tour te kunnen maken. In de africhting thuis is Ferrari al wat verder en hij springt al een paar eners”, aldus Van Brenk die hoopt met deze Apache-zoon straks een fijn paard te hebben voor de Grand Prix.

Olivier twee keer tweede

Met twee keer de tweede plek namen Elly Olivier en Evidante VDH (v. Jazz) in stijl afscheid van het ZZ-Zwaar. Het duo, dat nu overstapt naar de Prix St. Georges, noteerde in de eerste proef 65,714% en in de tweede kwam de score uit op 61,214%. Shelby Spierenburg en Bliksem M (v. Flemmingh) eindigden in de eerste proef met de vijfde plek (63,071%) net buiten de prijzen maar in de tweede proef nam het duo revanche. Daar mocht Spierenburg met een unanieme zege (61,643%) het oranje lint ophalen. In de eerste proef ging de derde prijs met een score van 63,500% naar Thomas Ilias met Di Saronno (v. Zhivago). In de tweede proef mocht Marissa Kooiman voor haar proef met Zrinko K&L (v. Gribaldi) het witte lint ophalen (61,143%).

Uitslag

