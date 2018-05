Willem Greve wint Masterspringen op spectaculair openingsfeest Diepenheim

“Gras is een beetje uit de gratie en we zijn twee jaar geleden begonnen met de nieuwe bodem. En eigenlijk hebben die vorig jaar al een keer gebruikt”, legt Jan Elderink, voorzitter van PSV Diepenheim uit. “Maar we wilden het voor onze leden en de vrijwilligers niet zo maar voorbij laten gaan.”

Extra cachet

Daarop ontstond het idee voor een spectaculair openingsfeest met verkleed estafette springen, een clinic en Masterspringen met zo’n tien internationale topruiters ruiters waaronder Willem Greve, Sjaak Sleiderink, Zoi Snels, Gert-Jan Bruggink en Peter, Sander en Vincent Geerink. “We zijn er best trots op. Hierdoor krijgt onze vereniging meer exposure. Bert de Ruiter gaf als omroeper extra cachet en het is een veer op de hoed van alle leden en vrijwilligers.”