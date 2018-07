Wim Ernes Memorial prijs voor Jan Peeters

Over Peeters vertelt de commissie die zorg draagt voor de verkiezing: “Jan Peeters droeg zijn grote technische kennis in de dressuur decennialang uit in de internationale topsport als jurylid op de Olympische Spelen van Atlanta en Sydney, vele internationale kampioenschappen en wereldbekerfinales. Vanwege de FEI leeftijdslimiet kwam aan deze internationale jury carrière in 2009 een einde. In 2009 ontving Jan Peeters hiervoor al de gouden KNHS-speld.

Kennis delen

Na zijn internationale jury carrière was Jan Peeters lid van FEI Judges Supervisory Panel. Jan Peeters zet zich ook al decennialang in voor het delen van zijn kennis door het ontwerpen van dressuurproeven, opleiden en bijscholen van juryleden bij de KNHS vanaf de basissport tot aan de nationale top, Wim Ernes was hierbij een van zijn leerlingen. Jan Peeters was tevens jarenlang succesvol bondscoach van de dressuurjeugd. Daarnaast deelt Peeters ook zijn kennis door het geven van clinics.

Decennia lang prijkte de naam van Jan Peeters bovenaan de lijsten van belangrijke Subtop wedstrijden, KNHS- kampioenschappen en NK’s. Aan die nationale grote wedstrijden komt vandaag een einde. Jan Peeters heeft besloten om ook met nationaal jureren een stapje terug te doen. Hij gaat overigens niet achter de geraniums zitten. Zijn kennis blijft beschikbaar voor clinics.”

Vereerd

De commissie eindigde met: “We zijn vereerd met zijn allerlaatste rol als voorzitter op een NK. Jan, dank je wel voor je enorme verdienste voor de Nederlandse dressuursport en het continue delen van je kennis. Met trots overhandigen Maud en Marleen Ernes je deze bijzondere memorial. Proficiat!

Het beeld dat wordt uitgereikt als memorial is aangeboden door Jos Dirix, (Jos Dirix Sculptures). “Alert is de titel van het beeld dat de hengst symboliseert die waakt over het welzijn en de veiligheid van zijn kudde. Zo mag een bondscoach de ideale omstandigheden creëren en bewaken om zijn pupillen optimaal tot bloei te laten komen. Wim Ernes was daar een meester in.”

