Wim Schröder komt met Japanners naar Arnhem

Ruim een jaar is Tubberger Schröder nu bondscoach van het Japanse springteam. Een mooie job, zo zegt hij zelf. “Het kostte wel veel tijd om alles in kaart te krijgen. Ik kende de ruiters en paarden natuurlijk helemaal niet, bovendien zitten ze verspreid over Europa, Japan en Amerika. Het was een heel gezoek, kan ik je vertellen. Nu ben ik zover dat ik iedereen ken, weet wat ik aan de ruiters heb en weet wat ik nodig heb om ze te laten presteren.”

Niveau

Hoe is het niveau van de Japanse springtop, van oudsher toch bepaald geen paardenland, eigenlijk? “De beste Japanners rijden wel goed hoor. Ze kunnen best meedoen om de prijzen. In mei werd Shota Ogomori nog vierde in de Grote Prijs van Drammen, Noorwegen. Dat moet ook wel, want op de Asian Games en de Wereldruiterspelen is het niveau ook hoog. Daarom is het zo fijn dat we in de aanloop daar naartoe een grote wedstrijd als Outdoor Gelderland kunnen meepakken. Op zulke concoursen, waar de bodem goed is en de faciliteiten en de organisatie dik in orde, komen we graag. En de sfeer is top, gezelligheid is ook best belangrijk als je elke week samen op pad bent”, lacht de Tukker.

Belangrijk meetpunt

Het coachen van de Japanse springruiters slokt heel wat van zijn tijd op. “Ja, ik ben er knap druk mee. Eigenlijk doe ik alleen nog onze eigen wedstrijd, Jumping Schröder Tubbergen, en een beetje handel ernaast. Meer gaat niet.” De voormalig internationaal springruiter heeft plezier in het begeleiden van de Japanners. “Het zijn echt leuke mensen om mee te werken, die Japanners. Leergierig ook. Als je niet oppast doen ze snel te veel.”

Hoe goed ze eind juni op Outdoor Gelderland zijn, zal de tijd uitwijzen. Schröder hoopt natuurlijk op aansprekende resultaten. “Niet alleen is Outdoor Gelderland een selectie voor ons, ook is het zo’n beetje de laatste grote wedstrijd voor de belangrijke kampioenschappen. Het is dus echt een meetpunt waar ons team op dit moment staat. Na Outdoor Gelderland gaan we het team bekend maken, dus er hangt echt wel wat vanaf.”

Nog geen Japans

Een laatste vraag aan Wim Schröder. Hoe verloopt de communicatie met de Japanners? “In het Engels natuurlijk, ook al is dat niet zo’n heel gangbare taal daar.” Lachend: “Nee, ik spreek nog geen Japans, hooguit een paar woordjes.”

Bron: Persbericht Wendy Scholten