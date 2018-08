De in 2003 geboren Winchester werd op zesjarige leeftijd aangekocht door Jan Schuttert voor de 16-jarige Frank, waarna ze samen doorgroeiden naar het hoogste niveau. In 2012 begonnen ze hun indrukwekkende carrière door de CSI3* GP van Donaueschingen te winnen. Ze wonnen onder meer landenwedstrijden, Grote Prijzen, het Nederlands kampioenschap en EK goud bij de young riders. Een van de hoogtepunten was het winnen van de Grote Prijs van CSI Ommen op eigen terrein twee jaar geleden.

Eigenzinnige manier van springen

Winchester, gefokt door Jan Dunnewind en Gerbrand van Beesten, was een fenomeen in de sport, die met zijn eigenzinnige manier van springen tot de beste springpaarden ter wereld hoorde. Frank: “Dit is een heel speciaal moment om afscheid te nemen van mijn toppaard. We zijn lang samen een combinatie geweest en hebben veel hoogtepunten beleefd. Dank aan mijn ouders die hem zo lang aanhielden zodat ik al deze resultaten kon boeken, mijn groom Jessica die hem zo goed verzorgde, Jos Lansink die ons zo goed beleid heeft. Winchester staat nu hier thuis in Ommen op de wei. Hij verdient een heel mooi pensioen. Een paard van Ommen, een paard van ons allemaal.”

Terugblik in foto’s door Arnd.nl

Op zijn eigen manier. NK springen Mierlo 2013 Foto Arnd.nl

Landenwedstrijd La Baule 2013 Foto Arnd.nl/Frederic Chehu

Nederlands kampioen springen 2014 Foto Arnd.nl

NK Springen 2014 Foto Arnd.nl

CHIO Aken 2014 Foto Arnd.nl

Het missen van de Nederlandse titel in 2015 door een val. Foto Arnd.nl

Bron CSI Ommen/Paardenkrant-Horses.nl