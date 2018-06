Winnaar Leon Thijssen: ‘Kon helemaal geen bochten met hem rijden’

In de 1,45m Hotel Papendal Prijs startte Thijssen de elfjarige Cristello (v. Numero Uno), ogenschijnlijk het langzaamste paard van alle zeventig deelnemers, maar de Limburger heeft de finetuning behoorlijk voor elkaar. Nadat hij al proeven in Roeser, Tubbergen en vorige week op De Peelbergen won, gingen de insiders recht zitten toen Leon de ring binnenkwam. Hij schoot 5,5 seconden onder de tijd die tot dan was neergezet. De Britse Laura Renwick met Bintang II (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en de Amerikaan Andrew Ramsay op California (v. Cassini I), die beiden bekend staan om hun razendsnelle ritten, volgden nadien op een dikke twee seconden achterstand als tweede en derde. Vierde werd olympisch springruiter Beat Mändli die de KWPN-merrie Dibatsja (v. Veron) onder het zadel had.

‘Dacht niet dat ik proeven zou winnen’

“Wie had dat kunnen denken he”, lacht Leon Thijssen. “Een maand of acht geleden toen ik hem te rijden kreeg dacht ik niet dat ik met Cristello proeven kon winnen. Ik kon helemaal geen bochten met hem rijden en hij wist niet zo goed hoe hij dubbelsprongen moest springen, maar hij doet super met je mee. Door zijn grote galop kun je toch heel snel zijn.”

Hoorn en Schuttert op vijf en zes

Voor Nederland reed Angelique Hoorn op Brego R’N B (v. Namelus R) naar de vijfde plaats, een seconde achter Mändli. Hendrik-Jan Schuttert volgde met de Unaniem-zoon Evander HS op de zesde plek.

Bron Persbericht Outdoor Gelderland