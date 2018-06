Winnend Grand Prix-debuut Kyra Klinkers en Equirelle

“Equirelle had iets last van de warmte, waardoor ze niet helemaal scherp was en ik er best veel aan moest rijden. Het is natuurlijk ook erg warm en de andere paarden hebben daar ook last van. Ik ben in ieder geval heel blij dat we voor de eerste keer de proef door konden rijden zonder hele grote fouten”, vertelt Klinkers.

Groen

“Voor ons debuut ben ik blij met de score, maar het is zeker een paard die straks ruim boven de 70% kan scoren. Het deed nu allemaal nog een beetje groen aan. Ze is pas negen en zelf heb ik ook misschien pas vijf keer Grand Prix gestart. Ik heb haar een paar keer Inter II gestart en dat ging heel goed. Nu moeten we gewoon ervaring opdoen en in de Grand Prix-proef groeien. We hadden nu wat kleine dingen die gewoon veel beter kunnen , maar dat komt wel. Het is een heel mooi vooruitzicht dat je weet dat je een paard hebt die het allemaal straks echt beter kan. Ze heeft zo enorm veel talent. We gaan nu lekker fanatiek verder”, blikt ze enthousiast vooruit.

Remy Bastings en Dior S (v. Spielberg) werden tweede met ruim 65%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl