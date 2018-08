Winnend Grand Prix-debuut voor Frank Hosmar

Eigenaar Valentijn van Weering haalde de bruine ruin eind 2015 naar Nederland. Hij werd daarvoor in de internationale Grand Prix uitgebracht door de Franse ruiter Ludovic Henry. Eerder dit jaar nam Hosmar de teugels over, met de Grand Prix als hoofddoel. “Dat is voor mij de eerste keer dat ik Grand Prix zou rijden, dus dat is een erg leuk doel”, gaf hij toen aan.

Kwakkel blijft scoren

In de gecombineerde Lichte Tour-rubriek ging de overwinning naar Engie Kwakkel, die de laatste tijd goed onderweg is met haar Uphill-zoon Custom Zadels Eyecatcher. In Houten kwam ze uit op 67,89%, waarmee ze nipt voorbleef op Elisa Ramkema met de Tygo-zoon Delano. De top drie werd hier compleet gemaakt door Fleur Aarsse met Agusta MV (v. Sandreo), die in tegenstelling tot de nummers één en twee de Intermèdiaire I reed.

Prijzen voor Neeleman

Chantal Neeleman leverde de beste prestatie in de ZZ-Zwaar. Met de Oscar-dochter Desiree won ze de eerste proef met 65,62%. In de andere ring noteerde ze 62,76%, maar moest daar young riders-amazone Milou Dees met Francesco (v. Florencio) voor laten gaan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl