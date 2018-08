Michael Jung finishte met fisherDaily Impressed (v. Cartani) in een tijd van 63,80 seconden. Plaats drie was voor Lucas Porter met Cassina 64 (v. Collado), in 65,85 seconden kwam dit duo over de eindstreep. Beste Nederlander was Willem Greve met Zypria S (v. Canturo). Greve wist de teller op nul strafpunten te houden en kwam in 83,39 seconden binnen.

Bekijk hier de volledige uitslag.