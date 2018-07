Een tiende plek was voor Michael van der Vleuten met Arera C (v. (Indoctro) zij kregen 1 strafpunt. Plekken 18 tot en met 20 waren respectievelijk voor Leopold van Asten met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure), Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) en Frank Schuttert met Chianti’s Champion (v. Champion du Lys). Johnny Pals heeft voortijdig afgegroet.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl