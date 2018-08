Winst Championaat Donaueschingen voor Guerdat, Nederlanders vier en vijf

Met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) reed Guerdat een super snelle barrage ronde in een tijd van 38,35, en trok daarmee de winst naar zich toe. De Belg Gilles Dunon waagde er een poging aan de winst weg te kapen van de Zwitser, maar moest een fout incasseren en werd zesde.

Bruggink en Dubbeldam

We zien Gert Jan Bruggink terug op plaats vier. Bruggink reed met Quincy 230 (v.Quintender) een snelle tijd van 40,82, net een seconde achter de nummer twee Jörg Naeve (39,81). Jeroen Dubbeldam reed een beheerste barrage met Eldorado S en pakte met 43,52 seconden een vijfde plaats. Dubbeldam wist eerder vanmiddag in het 1,45m met Chichester (v.Casall) een negende plaats te bemachtigen. In die rubriek was de winst voor de Duitser Michael Jung.

Bekijk de resultaten hier.

Bron: Paardenkrant/Horses.nl