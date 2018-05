Winst in CSI3* Grote Prijs Reims gaat naar Guy Williams

Van de 49 deelnemers aan de eerste omloop wisten er slechts vijf door te dringen in de barrage en alleen de top-3 bleef hierin foutloos.

Foutloze ritten

Williams was de snelste in een tijd van 42,36 seconden. Holly Smith reed haar Hearts Destiny (v. Heart Throb) in 43,76 seconden foutloos over de finish en werd daarmee tweede.

De derde plaats was voor Fransman Guillaume Roland Billecart die met Ustica des Luthiers (v. Kashmir van Schuttershof) foutloos finishte in 45,38 seconden.

Springfout

Yann Candele (CAN) moest een springfout incasseren en werd vierde met Usa Normande (v. Made In Semilly) en de vijfde plaats was voor Gregory Wathelet die met Qualido 3 (v. Quicksilber) eveneens een springfout moest incasseren.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping