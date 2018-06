Winst in Haps voor goedgekeurde hengsten Hertog Jan en Cizandro

In de lage limietklasse werd de hengst Hertog Jan (v. Cizandro) van Black Horse B.V. in de eerste omloop als eerste binnen geroepen. Maar er moest nog overgereden worden met een viertal paarden. De herkansing benutte de hengst heel goed. Rijder Mark de Groot wist de bruine goed bij de les te houden en Hertog Jan showde zich met veel actie waarbij zijn expressieve voorbeengebruik zeer opvallend was. Daarbij keek de hengst er heel goed over. Hij kon zijn eerste plaats behouden.

Zo zoon, zo vader

Nadat zijn zoon Hertog Jan de overwinning in de limietklasse op zijn naam schreef deed vader Cizandro (v. Waldemar) van Gebr. den Otter en Gebr. van Manen goede zaken in de ereklasse. Ook hij kwam direct op kop en daar ging een vijftal paarden naar de finale. In handen van rijder Robbie van Dijk showde Cizandro zich mooi gedragen op beheerste wijze en met een rijk front. Het totaalplaatje was heel elegant. Het was ook goed voor oranje.

Bron: KWPN