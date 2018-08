Winst kwalificatie Louisdor-Preis voor Hindle met KWPN’er Diesel

In een verder compleet Duits deelnemersveld pakte de Britse Emma Hindle zondag met Diesel de winst in de Louisdor-Preis kwalificatie in Donaueschingen. De Britse amazone werd niet unaniem bovenaan gezet met de KWPN-gefokte Vivaldi-zoon, maar kwam met 72,884% anderhalf procent hoger uit dan de concurrentie.