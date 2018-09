Winst tweede GCL Rome voor Deusser, Vrieling en Smolders op twee en vier

Deusser reed de Tangelo van de Zuuthoeve nakomeling Tobago Z in het direct op tijd parcours rond in 68,94 seconden en wist hiermee makkelijk de concurrentie op achterstand te houden. Op meer dan een seconde achterstand (70,02) eindigde landgenoot Vrieling met Zypern III (v.Casall). Pius Schwizer was net wat langzamer dan Vrieling (70,27) en werd met Living The Dream (v.Toulon) derde. Smolders klokte met Emerald (v.Diamant de Semilly) 73,51 en belandde hiermee net naast het podium.

Teams Global Champions League

Deze rubriek was naast een individuele rubriek ook een rubriek die telde voor de team competitie. Na de ronde van gisteren stonden de Prague Lions op één, de Miami Celtics op twee en de St. Tropez Pirates op drie. De ronde van vandaag zorgde voor een wisseling van de wacht. De Miami Celtics kregen de hoogste punten toegekend, St. Tropez Pirates bleven op plaats twee staan en de Prague Lions werden verwezen naar de derde plaats.

Tussenstand

Met nog één wedstrijd te gaan in Doha staan de London Knights nog steeds stevig op de eerste plaats met een puntentotaal van 323. Tweede staat Valkenswaard United met 300 punten en derde de Miami Celtics met 244 punten. Bij het winnen van een league wedstrijd krijgt het winnende team 30 punten. Aangezien de Knights al vier van de 16 league wedstrijden gewonnen hebben en maar één keer onderaan gestaan hebben, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de London Knights dit GCL seizoen niet zouden gaan winnen.

