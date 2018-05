Winst voor Markus Beerbaum in GP Redefin, Vrieling twaalfde

Tien combinaties begonnen aan de barrage van de 3* Grand Prix over 1,55m. Het leverde een spannende strijd op tussen Markus Beerbaum en de altijd snelle Felix Hassmann. Beerbaum snelde met de katachtig springende Charmed naar een tijd van 37,43 seconden. Op de laatste hindernis werd hij bijna door Chacco-Blue-dochter uit het zadel gesprongen.

Samen met vrouw naar de Spelen

De talentvolle merrie werd als vierjarige door Beerbaums vrouw Meredith ontdekt op de Hannoveraner veiling in Verden. Het afgelopen jaar heeft Beerbaum al verschillende goede resultaten met Charmed neergezet. Het levert de Duitser een teamplaats op voor de Nations Cup wedstrijd volgende week in La Baule. Beerbaum: “Ik hoop met haar nog een keer de Spelen te halen en daar samen met met vrouw naar toe te gaan. Dat is me nog nooit gelukt.”

0,3 te kort

Na Beerbaum kwam Felix Hassmann in de ring met de hengst Cayenne WZ. Hassmann haalde alles uit de kast van zijn dertienjarige zoon van Claudio, maar kwam op de meet een neuslengte te kort. De 37,73 seconden was 0,3 te langzaam en leverde Hassmann de tweede plaats op.

Duits podium

Met een derde plaats maakte Carsten-Otto Nagel het Duitse feest compleet. Ook Nagel bleef foutloos met de Holsteiner Chairman 20 (v. Casall), maar bleef met 40,91 seconden duidelijk achter de koplopers.

Tijdfout voor Vrieling

Jur Vrieling was de beste Nederlander in de Grote Prijs. Met de tienjarige dochter van Diamant de Semilly, Acascia, kreeg hij in het basisparcours een tijdfout. Het leverde Vrieling wel de twaalfde plaats op.

Bron St.Georg