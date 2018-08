Winx renpaard van een andere planeet

De afgelopen twee jaar won Winx de race op Royal Randwick. De naam van deze race werd vervolgens van de Warwick Stakes in de Winx Stakes gewijzigd en verheven tot Groep 1-status. Het bleek een meesterzet te zijn met de kampioensmerrie die zowel het vorige record brak als nog meer benchmarks instelde door 19 maal een Groep I ren te winnen, een niveau dat alleen weggelegd is voor de absolute wereldtop.

Meer dan 19 miljoen dollar

Winx’ inkomsten aan prijzengeld is tot nu toe meer dan 19 miljoen dollar. Ze is hiermee het meest verdiende paard op het zuidelijk halfrond.

‘Een droom’

Fairway Thoroughbreds bood het merrieveulen Winx aan via de veiling van Coolmore Stud tijdens de Magic Millions Gold Coast Jaarling-uitverkoop, waar ze voor 230.000 dollar werd verkocht aan Peter Tighe en zijn goede vrienden Richard Treweeke en Debbie Kepitis. “Het is een maatstaf waar je van droomt”, zei eigenaar Peter Tighe na het overtreffen van het record van Black Caviar. “We hebben gewoon geluk dat we de eigenaren zijn en het is mooi dat wij nu een aantal records hebben gezet waar anderen achteraan kunnen gaan jagen.”

De race

Winx stond als torenhoge favoriet geboekt om deze koers, waarbij de gewichten van de jockeys aan de hand van de leeftijd van de deelnemende paarden werd geheven, te winnen. Gedurende het grootste deel van de race settelde Winx zich in de achtervolgende groep racedeelnemers en explodeerde in het rechte stuk voor de finish. Winx toonde toen haar versnelling die haar zo speciaal maakt en het doet voorkomen of de andere deelnemers stil staan. Winx won de race gemakkelijk met twee lengten voor Invictus Prince en de derde aankomende D’Argento.

