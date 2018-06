WK Jonge Dressuurpaarden: Duitsland stuurt alleen ‘paardvriendelijke’ ruiters

De eerste Duitse selectie voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden wordt over twee weken georganiseerd in Warendorf. In de selectiebepalingen een opvallende wijziging: Duitsland wil alleen ‘paardvriendelijke’ ruiters naar de WK in Ermelo sturen. Wat dat zijn? Ruiters die ‘dierenwelzijn’ hoog in het vaandel hebben en volgens de bepalingen in de richtlijnen ‘Reiten und Fahren’ van de FN rijden.