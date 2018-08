WK-reserve Fürst William OLD aan kop in kwalificatie zesjarigen

Vorig jaar won de Quasar de Charry-dochter Quadrophenia met de overwinning in de kwalificatie voor vijfjarigen, maar moest toen genoegen nemen met de zesde plaats in de finale. Dit jaar was er voor de Hannoveraanse merrie wederom de winst in de kwalificatie, die ze weliswaar moest delen met Bonita Springs (Boston x Fidertanz). In de andere groep ging de reservekampioen van vorig jaar, Fürst William OLD, (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair I) aan de leiding.