WK Tweespannen 2021 in Kronenberg

“Nederland is toonaangevend in de mensport, maar bij de tweespannen hebben we de laatste jaren steeds naast de medailles gegrepen. Achter de schermen wordt er heel hard gewerkt om daar verandering in aan te brengen en ik heb er alle vertrouwen in dat dit op korte termijn zijn vruchten afwerpt. Een WK in eigen land is nog weer een extra stimulans voor de menners en coaches. De organisatie in Kronenberg is bovendien zeer gedreven en professioneel, ik verwacht dan ook een prachtig kampioenschap.”

Andere kampioenschappen

Het terrein van Grandorse in Kronenberg is de komende jaren plaats van handeling van meerdere kampioenschappen. Dit jaar staat van 28 augustus tot en met 2 september het WK paramennen en WK enkelspannen op de agenda. In 2020 wordt van 31 augustus tot en met 6 september het WK vierspannen in Kronenberg verreden.

Bron: KNHS