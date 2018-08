WK-vierde Zucchero richting goud in Warendorf

Wandres stuurde de voor 370.000 euro op de PSI veiling aan Starhorses geveilde Zucchero vandaag in de kwalificatieproef naar gemiddeld een 9,2. Met 9’s voor de stap, de draf en de durchlässigkeit en een 9,5 voor de galop en de aanleg was Zucchero vandaag ruimschoots de beste in Warendorf.

8,8 voor Schöne Scarlett, weer Londonderry als moedersvader

Op enige afstand volgt de merrie Schöne Scarlett (Scolari x Londonderry) die met Leslie Rohrbacher ook 9’s in ontvangst mocht nemen voor de draf, de durchlässigkeit en de aanleg. Opvallend, weer een paard uit een Londonderry-moeder die scoort. Dat viel op de Wereldkampioenschappen in Ermelo ook al op: de nummer 2 bij de vijfjarigen (Destacado FRH v. Desperados), de winnaar bij de zesjarigen (D’Avie v. Don Juan de Hus) en de nummer 3 bij de zevenjarigen Fürsten-Look (v. Fürstenball).

Hengsten For Final OLD, Thiago, DSP Be My Hero

Met een 8,5 gemiddeld deed For Final OLD (For Romance I x Dimaggio) het ook goed. De reservekampioen bij de vierjarige hengsten vorig jaar werd nu gereden door Stella-Charlott Roth. Met een 8,4 gemiddeld gaan drie paarden naar de finale: de hengsten Thiago (Totilas uit Wahajama-Unicef), DSP Be My Hero (Belantis x Quaterman I) en de merrie Feel Free OLD (Foundation x Sandro Hit).

Uitslag groep 1

Uitslag groep 2

Bron: Paardenkrant-Horses.nl