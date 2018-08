Wladimir O.A. verkocht vanwege aanstaande verhuizing Simone Pearce

Pearce rijdt nu vier jaar voor Helgstrand en had de hengst aangekocht in 2017 met als doel hem te starten op de WEG in Tryon. Maar de plannen zijn gewijzigd en Simone heeft besloten om van Denemarken naar Duitsland te gaan verhuizen. Door de nieuwe toekomstplannen zag Pearce zich genoodzaakt het paard van de hand te doen.

Van Kittel naar Pearce

Pearce kocht de Flemmingh nazaat van Patrik Kittel. De goedgekeurde SWB-hengst maakte in 2017 in Falsterbo zijn internationale debuut met Kittel in de Grand Prix en werd zowel in de GP als in de Kür zevende.

Carrière begonnen in Zweden

Wladimir startte zijn loopbaan in Zweden onder Pernilla Hokfel. Zij won met hem in 2008 de Zweedse Kampioenschappen voor jonge paarden. In 2016 debuteerde Hokfel met de toen dertienjarige hengst in de Grand Prix.

Bekijk hier een filmpje van Wladimir onder Patrik Kittel:



Wladimir O.A from outstanding stables on Vimeo.

