Wout-Jan van der Schans met krachtpatser Capetown tweede in GP Paderborn

Wout-Jan zette een supersnelle tijd neer, waar weinig van zijn collega’s bij in de buurt wisten te komen. De Duitse commentator prees de routinier hoe ongelooflijk snelle ronde de ruiter reed. Toch moest Wout-Jan één combinatie voor zich dulden. De Duitser Andreas Kreuzer dook met Calvilot (v.Calvaro) meer dan een seconde onder de tijd van de Nederlander.

Top klassering

Met zijn tweede plaats laat Wout-Jan van der Schans zien nog steeds bij de top van Nederland te horen. Ook Ben en Gerco Schröder deden goede zaken in de Grote Prijs. Ben reed dubbel nul, maar doordat Davino Q (v.Vingino) tijd verliest in de lucht door zijn hoge sprongen was zijn tijd wat langzamer. De tijd van 52,10 seconden bezorgde Schröder toch nog een vijfde plaats. Gerco moest met Glock’s London (v.Nabab de Reve) een fout incasseren in de barrage op hindernis één en viel zo terug in het klassement naar de 11e plaats. Annelies Vorsselmans, vriendin van Jeroen en woonachtig in Nederland, wist met Olimpo LS (v.Quintero) met een tijdfout een achtste plaats te behalen.

