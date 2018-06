Yessin Rahmouni: ‘We waren het helemaal kwijt’

Yessin Rahmouni en All at Once begon sterk aan hun proef, waarbij de draftour een hele rits 7,5-en en achten opleverde. “In de stap kreeg All at Once spanning en deed z’n tong over het bit. Daarna waren we het helemaal kwijt en vlogen de punten omlaag”, legt Rahmouni uit. “Ik besloot wel gewoon door te rijden zodat All at Once leert om in de ring ontspannen te blijven.”

Veel te moeilijke baan

De ruiter besloot pas gisteren om de hengst te starten in Aerdenhout. “Vorige week in Abcoude had All at Once heel veel spanning en stress gekregen van alle merries en veulens om hem heen. Dat was een veel te moeilijke baan voor hem, dat had ik zelf echt verkeerd ingeschat. Zijn reactie is de natuur dus daar kan ik niet boos om worden. All at Once gaat nu steeds de wagen op om te dekken en ik wil hem leren dat hij twee taken heeft. Gisteren bedacht ik dat deze wedstrijd dichtbij was en een goede oefening zou zijn om hem nog een keer mee te nemen.”

Kilometers maken

“Hij was vandaag bij het losrijden heel goed bij de les en geconcentreerd. Nu moet hij dat óók nog blijven als hij van de groep weggaat”, vervolgt Rahmouni lachend die onderweg naar de ring te maken kreeg met een brullende hengst. “We zijn alweer een stap dichterbij en gaan nu wat kleinere wedstrijden rijden en kilometers maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Van Craaikamp volgt

Larissa van Craaikamp mocht het rode lint ophalen. Zij stuurde haar Don Camillo (v. Tuschinski) naar 61,471%. Brem Beers en Ultimate (v. Olivi) volgden met 61,397% op de derde plaats.

Van Engelen scoort in Inter I

Lotte van Engelen noteerde de winnende score in de Intermédiaire I. Met haar elitemerrie Elegance (v. Ziësto) behaalde ze 64,412%. Astrid Langeberg en Hertenhof’s Dolichos (v. Westpoint) werden tweede met 63,162%. Romy Pielanen en Adagio (v. Ronaldo) maakten met 62,941% de top drie compleet.

Huizinga aan kop in Grand Prix

In de kleine groep Grand Prix deden Judith Huizinga en Gita Hoogers weinig voor elkaar onder. Beide amazones werden door een van de juryleden aan kop geplaatst, maar uiteindelijk trok Huizinga met Amadeus F (v. Gribaldi) met 61,957% aan het langste eind. Hoogers en Brooklyn (v. Moneymaker) werden tweede met 61,685%.

Eerste proef ZZ-Zwaar voor Nouwens

In de eerste proef ZZ-Zwaar behaalden twee combinaties een voldoende resultaat. De hoogste score werd neergezet door Liza Nouwens. Zij reed Veni Vidi Vici (v. Flemmingh) naar 62,143%. Jennifer Harnett en haar Lusitano hengst Exímio (v. Zircon) volgden met 60,214% op de tweede plek.

Lunau wint tweede proef

Met een score van 63,500% schreef Eva Lunau de tweede proef ZZ-Zwaar op haar naam. Dat deed ze met haar elfjarige Holsteiner All Star (v. Aljano). Jennifer Harnett en Exímio werden opnieuw tweede, nu met 63,214%. Shelby Spierenburg reed Bliksem M (v. Flemmingh) met 61,857% naar de derde prijs.

