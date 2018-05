Yessin Rahmouni wint PSG-debuut met All at Once: ‘Het lijkt wel software’

Yessin Rahmouni reed All at Once vorig jaar twee in het Z2 en debuteerde vandaag in de Subtop. “Het was nog een beetje groen maar All at Once nam me super fijn mee. Ik was blij verrast hoe hij door de proef heen ging”, vertelt Rahmouni enthousiast.

Bij de les

De duo werd beloond met 8-en en 8,5-en voor de zijgangen in draf en galop. “Hij heeft zóveel talent, dat merk je echt in de proef. En ondanks dat hij veel dekt bleef hij super goed bij de les en deed heel goed z’n ding. Een keertwending was iets minder, in de stap was hij een klein beetje afgeleid en het aanrijden naar de pirouettes kan mooier. En zo zijn er links en rechts nog overgangen die beter kunnen.”

Kwartje gevallen

All at Once sprong foutloze series, maar daar heeft volgens Rahmouni wel wat werk in gezeten. “Bij het aanleren van de series werd hij zo heet dat we steeds terug moesten naar een enkele wissel. Nu is het kwartje gevallen en blijft hij rustig wachten. Daar heeft Anky me super mee geholpen. De series kunnen nog wel wat rechter maar inmiddels springt hij ze mooi groot en foutloos.”

Karakter grote plus

Naast het talent is Rahmouni ook enorm te spreken over het karakter van All at Once. “Voor een hengst is hij zó lief en makkelijk. Het lijkt wel software, als je de knop indrukt dan doet hij het!”, zegt Rahmouni over hengst die hij nu twee jaar van Willeke Bost in training heeft. “Hij is enorm talentvol, bloedje mooi en zijn karakter is echt z’n grote plus.”

Niks overhaasten

Het uiteindelijke doel van Rahmouni met zwarte hengst is de Grand Prix. “Hij heeft heel veel aanleg voor de piaffe en passage en ook de overgangen doet hij met veel gemak. Maar we gaan niks overhaasten. Hij is nu acht, een mooie leeftijd om kilometers te gaan maken de Lichte Tour. We gaan eerst lekker ervaring opdoen in deze klasse.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl