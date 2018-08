Yvonne Losos de Muniz niet naar WEG door schouderblessure

Dit jaar had Yvonne Losos de Muniz al verschillende aansprekende resultaten neergezet. Met Foco Loco W (v. Sierappel) haalde ze de wereldbekerfinale in Parijs en op de KWPN’er Aquamarijn (v. Unaited) boekte ze verschillende goede klasseringen in onder meer Wellington.

Twee keer goud

Op de Central American and Caribbean Games vorige maand in Bogota won Losos de Muniz twee individuele gouden medailles en team zilver. Voor deze wedstrijden op Lichte Tour-niveau had ze het Deense paard Fredensdal’s Zig Zag (v. Blue Hors Zack) onder het zadel.

Operatie niet uitgesloten

De wereldruiterspelen in Tryon moesten de kers op de taart worden, maar een schouderblessure gooit roet in het eten van Yvonne Losos de Muniz. Tegenover Eurodressage ze onder behandeling is en een operatie niet wordt uitgesloten.

Bron Eurodressage