Zanardi in Olympisch kader, Aqiedo nog niet

De KNHS laat weten dat de scores van het NK nog niet zijn verwerkt en dat Adelinde en Aqiedo daarom nog niet als Olympisch kadercombinatie staan vermeld. “Dat wordt zo snel mogelijk gedaan”. aldus de KNHS. Voor Zanardi tellen de A-kaderscore op een nationale kadervormingswedstrijd in Harmelen (november 2017) en vervolgens de Grand Prix-scores van Rotterdam en Aken. Nieuw in het B-kader zijn Adelinde Cornelissen en Zephyr en Tosca Visser en Asther de Jeu.

Weinig wijzigingen bij jeugd

Met uitzondering van de toevoeging van Coco Stoffers aan het B-kader voor junioren, is er bij de Nederlandse dressuurjeugd weinig veranderd. In de paradressuur is Demi Haerkens toegevoegd aan het B-kader.

Wout-Jan van der Schans uit B-kader

Wout-Jan van der Schans was met Capetown tot en met juli nog opgenomen in het B-kader voor springruiters. Daar is de combinatie nu uit verdwenen. Beau Schuttelaar is bij de junioren van het B- naar het A-kader gepromoveerd en Lars Kersten is met twee paarden uit het B-kader junioren verdwenen.

Alle kaderwijzigingen per 1 augustus

Bron: Paardenkrant-Horses.nl