Zanotelli pakt winst in 1,40m Opglabbeek, Lammers in top tien

62,17 seconden was de tijd van de Braziliaan met zijn Errol (v.Luidam), en geen enkele combinatie wist ook maar enigszins in de buurt te komen van deze tijd. De ruiter die het dichtst bij kwam was het jonge talent Harry Allen, het broertje van topruiter Bertram Allen. Allen klokte 63,62 seconden, wat de Ier een tweede plaats opgeleverd had, maar door een fout viel Allen terug in het klassement.

Top tien klassering

De tweede plaats ging uiteindelijk naar Juan Pablo Gaspar Albañez met K’Do DV (v.Numero Uno). Zijn 63,84 zette de Portugees net voor de Duitse Sophie Hinners met Stormreaver FP (v.Calato). Beste Nederlandse in de top tien was Joy Lammers. Met First Boy B.B. (v.Hamlet) eindigde de amazone op een zevende plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl