Zege inloopproef Louisdor-Preis voor Benjamin Werndl met Famoso

Famoso liep vorige maand in Hagen zijn eerste proef op dit niveau. Werndl werd in Hagen derde met de Farewell III-zoon met ruim 71% en trok zaterdag de zege naar zich met zijn optreden. De jonge troef van Werth kreeg in Hagen ruim 70%, waarmee hij vierde werd en kwam in Wiesbaden met 72,421% uit op de tweede plek.

Zeventig plus

De volledige top zes in deze rubriek scoorde boven de zeventig procent. De derde en de vierde plaats waren voor de goedgekeurde hengsten Escorial en Foundation. Hubertus Schmidt reed Escorial (v. Estobar), een halfbroer van zijn Grand Prix-paard Escolar, naar een score van 72,026% en Matthias Alexander Rath kreeg 71,579% voor zijn proef met de Fidertanz-zoon Foundation. Marcus Hermes volgde met Zinq Abegglen FH (v. Ampere) op de vijfde plek met 71,316% en Werth viel met kampioenshengst DSP Belantis net buiten de prijzen, maar kreeg wel 70,711% voor haar proef met de Benetton Dream-zoon.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl