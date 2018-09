Zesjarige Camelia d’Orval geeft kampioene van 2017 het nakijken

Corentin Derouet profiteerde daarvan met Camelia d’Orval (Oscar des Fontaines x Calypso d’Herbiers) en eiste de titel op. “Ik rijd de merrie sinds het begin van dit seizoen. Ze heeft een groot potentieel, goede manieren en geeft haar ruiter alles wat je in een modern paard zoekt”, aldus Derouet.

‘Altijd al goed springen’

Eric Lelièvre won na zes jaar weer een Grande Chemaine-titel dankzij Cheyenne de la Violle (Nabab de Reve x Utah van Erpekom), die de beste bleek bij de hengsten en ruinen. Lelièvre geloofde vanaf het kleinste begin al in het paard. “Hij kon altijd al goed springen, maar is niet altijd even meewerkend geweest. Toen zijn eigenaar hem bij me bracht heb ik direct de helft overgekocht omdat hij echt goede dingen liet zien. Ooit zal hij verkocht worden, maar dat staat nog niet vast dus misschien rijd ik hier volgend jaar bij de zevenjarigen mee.”

Nóg een Diamant aan kop

Bij de niet-Franse stamboeken ging Mister d’Eclipse (Diamant de Semilly x Caretino) met de titel aan de haal. Hij werd gereden door Jean-Charles Grandmontange.

Bron: Grand Prix Replay