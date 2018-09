Zevende overwinning McLain Ward in 4* Hampton Grand Prix

Vijf combinaties hadden het zware 1,60m-parcours van Michel Vaillancourt foutloos overwonnen en begonnen aan de barrage. Na Mario Deslauriers, die met Bardolina (v. Clarimo) foutloos bleef in 43,39 seconden, en Lindsay Douglass die acht strafpunten opliep met Butterfly Tibri Z (v. Berlin), kwam McLain Ward met de tienjarige HH Gigi’s Girl in de ring.

‘Voet van het gaspedaal’

Op de Vingino-dochter snelde de Amerikaan in 39,32 seconden over de finish, wetende dat de altijd vlugge Shane Sweetnam nog moest komen. In een roll-back slipte de merrie iets weg en Ward moest haar pushen voor de sprong. “In de laatste lijn haalde ik de voet iets van het gaspedaal”, zei Ward na afloop, “ze had al genoeg gedaan en wilde geen risico lopen met een fout op de laatste sprong.” De merrie is nog wat onervaren vertelde Ward, hij heeft haar vorig jaar overgenomen van Katharina Offel en ze had toen nog niet op 1,60m-niveau gelopen.

Twee seconden

Toch bleek Shane Sweetnam niet meer aan Wards tijd te kunnen komen. Hij kwam op de eveneens tienjarige Main Road uit op 41,24 seconden, bijna twee seconden achter Ward. Ward was zo verzekerd van zijn zevende GP-zege in Bridgehampton. Lucy Davis die net voor Sweetnam 42,47 seconden op het scorebord had gezet met de Holsteiner Caracho (v. Cento), werd door de Ier naar de derde plaats verwezen.

Bron Persbericht Hampton Classics