Zevende plek voor Renske Kroeze in CCI3* Sopot

Andreas Ostholt ging er in het Poolse plaatsje met de overwinning vandoor met Corvette 31 (v. Chacco-Blue). Het Duitse duo kwam in totaal uit op 33,10 strafpunten en dat was net iets minder dan de 34,50 strafpunten van de nummer twee, Anna Nilsson. De Zweedse amazone kwam in actie met Candy Girl en stond op haar beurt dik twee strafpunten los van Andreas Dibowski met FRH Butts Avedon (v. Heraldik xx), die derde werd.

CCI2*

In het CCI2* was het Merel Blom, die voor het beste Nederlandse resultaat zorgde. Met Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador) werd Blom zesde en met Limited Edition (v. Ibisco xx) eindigde ze op de zevende plek. De Duitse Sandra Auffarth ging er met de overwinning vandoor met Daytona Beach (v. Duke of Hearts).

Klik hier voor alle uitslagen van het CCI3*

Klik hier voor alle uitslagen van het CCI2*

Bron: Paardenkrant-Horses.nl