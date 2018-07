Zilver met gouden randje voor Nederlandse Young Riders

De laatste starter voor Nederland, Esmee Donkers, legde de Duiters het vuur nog flink aan de schenen. Om het goud veilig te stellen voor de Nederlandse driekleur moest de twintigjarige amazone iets meer dan 78,3% bijeen rijden. Hier slaagde ze bijna in met de elfjarige Chaina (v. Sir Donnerhall). Het duo scoorde maar liefst 77,264%. Hiermee staat Donkers individueel ruimschoots aan de leiding.

Jong team

Alex van Silfhout was met een vrij jong team met paarden afgereisd naar Fontainebleau. Donkers heeft samen met Febe van Zwambagt de ‘oudste paarden’ van het team. Net als Chaina is FS Las Vegas inmiddels ook elf. Met Van Zwambagt in het zadel zette het duo de tweede beste score neer voor Nederland (72,588%). Laura Quint en Diana van de Bovenkamp kwamen met twee negenjarige paarden aan de start.

Boven 70%

Net als het Duitse team scoorde ook in het Nederlandse team iedereen boven de 70%. Quint noteerde met Edison de derde score van 71,588%. Diana van de Bovenkamp had met Evita Ronia het wegstreepresultaat van 70,882%, zeker geen score om je voor te schamen.

Top drie

Het Duitse team zegevierde met in totaal 222,529%. In tegenstelling tot Nederland had Duitsland oudere paarden opgesteld. Het wegstreepresultaat was voor Alexa Westendarp met de zevenjarige Four Seasons, die meer dan de helft jonger is dan de rest van de teampaarden. Verder bestond het Duitse team uit Paulina Holzknecht, Semmieke Rothenberger en Lia Welschof.

Het brons was voor Zweedse team met bijna negen punten minder dan de Nederlandse amazones.

Klik hier voor de teamuitslag en hier voor de individuele uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl