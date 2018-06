Zoer snelt met KWPN-hengst Florian naar zege in spannende Small Tour finale

Voor de Small Tour finale was een 1,35m Twee Fasen-parcours gebouwd. Meer dan de helft van deelnemers bereikten de tweede fase en daarin werd er flink strijd geleverd door de meeste ruiters. Micky Morssinkhof liet al vroeg zien dat het snel kon. Met de gretige Elianca (v. Carthino Z) snelde Morssinkhof naar een tijd van 25,68 seconden en stond daarmee lang aan de leiding.

Zoer snelt Funnell voorbij

William Funnell was de eerste die Morssinkhof voorbij reed. Op de groot galopperende Billy McCain (v. Cevin Z) was de Brit op de meet 0,11 seconden sneller. Dat bleek goed voor de tweede plek want even later was het Albert Zoer die hem voorbij ging met de achtjarige hengst Florian. Zoer klokte een tijd van 25,37 en dat voor niemand meer te bereiken.

‘Geweldige instelling’

Albert Zoer is goed in vorm op het concours in Tubbergen. Met de KWPN-hengst won hij ook al het 1,40m op donderdag. Zoer: “In de eerste fase sprong hij al heel goed en in de tweede fase kon ik in een tempo goed voorwaarts rijden. De hengst heeft een geweldige instelling, hij wil geen fouten maken. In de landing zoekt hij de volgende hindernis al weer op.”

Van der Aa derde

Aan het slot van de proef deed Bas van der Aa nog een poging om Albert Zoer van de eerste plaats te verdringen. De ruiter uit Albergen kwam met de elfjarige Concorde-nazaat Calgary 64 tot een tijd van 25,60 seconden waarmee hij vijf honderdste langzamer was dan William Funnell en net voor Micky Morssinkhof derde werd. De Duitser Bastian Freese maakte de top vijf vol met de Diarado-zoon Diarco Blue in 25,82 seconden.

