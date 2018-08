“We hebben onze portie dit jaar wel gehad, nu gaat het gelukkig weer de goede kant op”, zegt Van Olst. “Zowel Charlotte Fry als Franka Loos hebben super gereden en beide paarden beginnen er steeds meer in te groeien. Dat is ook meestal hoe we het doen, rustig op bouwen om vanaf 7 a 8-jarige leeftijd de vruchten daarvan te plukken. Ze blinken allebei uit in galop, maar ook in het sluitwerk. Het zijn allebei paarden waarvan nog wel wat te verwachten valt.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl