Zonik doet het ook in de stromende regen

Puur afgaande op de wedstrijduitslag zitten Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy (74,717%) en Madeleine Witte-Vrees met Cennin (74,348%), die overigens een betere indruk maakte dan in Aken, er ook bij. Ook daar nog weinig nieuws aan de zon.

Adelinde stelt kandidatuur

Het nieuws van dit Nederlands Kampioenschap zit hem in de volgende klasseringen. Op plaats 4 Adelinde Cornelissen met Aqiedo (v. Undigo), die een sterke proef liet zien in Ermelo en met 73,717% (72,174-75,217%) de ring verliet. Met die score viel de combinatie net buiten het podium, maar schoven ze waarschijnlijk weer wat hoger op het lijstje van Rien van der Schaft. Met de dikke 73% bevestigt Aqiedo zijn vorm, die hij ook al in Rotterdam (72,174%) en Falsterbo (72,848%) liet zien én maakte hij nu ook weer deel uit van het Olympisch kader.

De afwezige

Of het een teamplaats gaat opleveren zal later dit weekend blijken, want er moet natuurlijk ook nog rekening gehouden worden met de afwezige Apache (v. UB40) en Emmelie Scholtens waarover bondscoach Rien van der Schaft eerder zei dat hij ‘genoeg informatie’ had.

Eerste A-kaderscore voor Meulendijks

Voor Anne Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. leverde het NK de eerste Olympische kaderscore bij de senioren op. Met 72,913% kwam zij haar proef uit. Dat betekende de zesde plaats want Diederik van Silfhout, die met Expression vanwege een lichte blessure verstek moest laten gaan, nestelde zich op plaats 5 met 72,978%. Hij deed dat met EK-paard Four Seasons (v. Fürst Piccolo). Of zo’n zesde plaats genoeg zal zijn voor een teamplaats, waar Meulendijks haar zinnen op had gezet, is de vraag.

Cennin in betere doen

Cennin was met Madeleine Witte-Vrees in betere doen dan de voorgaande wedstrijden. In Rotterdam ging het mis en Aken was ook niet bepaald een hoogtepunt voor de Vivaldi-zoon. Nu in Ermelo had Witte-Vrees de hengst weer beter aan het lopen waarbij hij – net zoals Zonik midden in een stortbui – mooier voor de loodlijn, met meer impuls en rustiger in de aanleuning door de baan ging.

Dream Boy met ‘dingetjes’naar dik 74%

De nog relatief groene Dream Boy had wat meer ‘dingetjes’ in zijn proef (waarbij hij onder andere in de wisselseries en de piaffe links en rechts wat uitzwenkt), maar dat maakte hij volgens de juryleden (73,913-75,87%) ruimschoots goed op de andere onderdelen.

Zonik ongenaakbaar

Niemand hoeft zich zorgen te maken dat Zonik straks in Tryon onder de indruk zal zijn van het stadion. Het stortregende, waaide, tenten flapperden en bliksemde tijdens de proef van Gal en Zonik, maar Zonik liep ongestoord door de proef.

De juryleden kwamen uit op bijna 80% (bij Janine van Twist en Francis Verbeek zelfs helemaal) voor de Grand Prix-proef. Na het afgroeten verscheen er een brede glimlach op het gezicht van Edward Gal, die na afloop nuchter zei: “Hij bleef wel lekker lopen.”

De rest

Verder in de Grand Prix, het eerste onderdeel van het NK Zware Tour, op 7 Marlies van Baalen met Ben Johnson (70,717%), gedeeld op 8 Adelinde Cornelissen met Zephyr (69,935%) en piaffe-passagemachine Chuppy Checker CLmet Tommie Visser (69,935%) en Emmelie Scholtens maakt de top-10 met Desperado compleet (69,891%).

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl