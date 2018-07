Zonik met enige aansporing naar zege

Al voorafgaand aan de proef leek het er op dat Zonik er vandaag weinig zin in had. Edward Gal moest hem behoorlijk aansporen om richting de ingang van de ring te komen en ook eenmaal binnen bleef de hengst wat taai. Daarnaast slopen er ook nog een paar fouten in de proef, zoals onder andere een fikse storing in de wisselserie. Desondanks technische scores van 79,5% (Janine van Twist en Adriaan Hamoen) tot 83,75% (van de net met de Wim Ernes Memorial prijs gehuldigde Jan Peeters). Samen met de artistieke scores werd het 83,425%.

Zilver voor Dream Boy

De nog jonge Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi), die pas begin dit jaar debuteerde in de Grand Prix, kwam nu al naar de zilveren positie. Die groenigheid is ook nog enigszins waar te nemen, maar tegelijkertijd ook de potentie. Gisteren was het de tweede positie achter Zonik, vandaag weer. Nu met 81,435%.

Cornelissen staat er weer als het moet

Het blijft bijzonder hoe Adelinde Cornelissen er elke keer weer staat als het moet. In dit Wereldruiterspelenjaar weer: Aqiedo liep in Ermelo de twee proeven van zijn leven. Met haar nieuwe kür, die ze pas voor de derde keer reed in Ermelo, werd het PR weer wat aangescherpt: 79% rond. Na de vierde plaats in de Grand Prix gisteren betekende dat een derde plaats in de eindstand. Nog boven Madeleine Witte-Vrees en Cennin.

Cennin heeft pijp leeg

De Grand Prix van Madeleine Witte-Vrees en Cennin was gisteren beter dan vorige week in Aken, maar in de kür had Cennin weer de pijp leeg. Het werd niet meer dan 77,4%, wat slechts de zevende plaats betekende. Daarboven kwamen senioren-debutant Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P. (78,825%), Emmelie Scholtens die met tweede paard Desperado een zeer goede kür liet zien (78,2%) en Diederik van Silfhout, die de brave Four Seasons weer van stal had gehaald omdat Expression met een kleine blessure thuis staat. Zijn proef leverde 77,65% op.

Uitslag kür

Uitslag NK

Bron: Paardenkrant-Horses.nl