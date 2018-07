Zorzi wint GP Berlijn, Smolders blijft tweede GCT-ranglijst

Zorzi was ruim een seconde sneller dan Christian Ahlmann, die met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) aan de start verscheen. De Duitser, die twee weken geleden in Chantilly achtste werd, is ook bezig aan een opmars binnen het Global Championsklassement. De derde plaats in Berlijn was voor Belg Pieter Devos met Claire Z (v. Clearway). Devos was in de Parijse etappe begin juli al zesde en klautert dus ook langzaam maar zeker de ladder op.

Smolders houdt tweede plaats nipt vast

Harrie Smolders, die vorig seizoen de Global Champions Tour won, staat nog tweede in het klassement. Maar het wordt wel meer dringen aan de top, met een flink aantal kapers op de kust. Alberto Zorzi is inmiddels naar de vierde plaats geklommen. Derde staat nog steeds Edwina Tops-Alexander, die deze week weer goed presteerde met California (v. L’Esprit). De Australische ging lang aan de leiding in het klassement, maar was de afgelopen edities een beetje teruggevallen. In Berlijn presteerde haar elegante merrie California weer zoals we van haar gewend zijn, Tops-Alexander reed naar de tiende plaats en staat nu vlak achter Smolders.

Smolders had Emerald (v. Diamant de Semilly) meegenomen naar deze editie en reed goede rondes in Berlijn. Een wat onkarakteristieke tijdfout en een foutloos parcours in de League-wedstrijden brachten hem wel een startplaats in de Grand Prix. Maar twee balken in het basisparcours weerhielden de Nederlander van een hoge klassering. Hij krijgt nog wel wat punten voor zijn twintigste plek, maar voelt inmiddels de hete adem van enkele collega’s in de nek. Klassementsaanvoerder Ben Maher was niet naar Berlijn gekomen, maar staat nog soeverein bovenaan met 22 punten voorsprong op Smolders.

Jarige Schröder beste Nederlander

Gerco Schröder, die zijn veertigste verjaardag vierde, was verantwoordelijk voor het beste Nederlandse resultaat deze Grote Prijs. Hij reed Glock’s Cognac Champblanc (v. Clearway) naar de zestiende plaats. Wout Jan van der Schans, die in de eerste kwalificatieronde vijfde werd met Capetown (v. Oklund), kwam met drie balken niet verder dan de 27e plaats.



Alle uitslagen

Tussenstand Global Champions Tour

Bron: Paardenkrant – Horses.nl